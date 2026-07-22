Футболистов сборной Испании наградили помидорами за победу на ЧМ-2026. Фотофакт

Полузащитники сборной Испании Фабиан Руис и Хави после победы на чемпионате мира получили необычную награду в родном городе. Каждому из них вручили количество помидоров, соответствующее их собственному весу.

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Футболисты вернулись в муниципалитет Лос-Паласьос-и-Вильяфранка в Андалусии, где для чемпионов мира организовали торжественный прием в здании мэрии. Как пишет ESPN после официальной церемонии игроков взвесили и вручили им помидоры в соответствии с показателями на весах.

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис весит 84 килограмма, а хавбек "Барселоны" Хави: 68 килограммов. Именно такое количество томатов получил каждый из них.

Такая традиция существует в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка с 2010 года. Тогда аналогичным образом чествовали Хесуса Наваса после первой в истории победы сборной Испании на чемпионате мира. Позже он также стал чемпионом Европы в 2012 и 2024 годах.

Небольшой город с населением около 35 тысяч человек теперь воспитал уже трех чемпионов мира: Хесуса Наваса, Фабиана Руиса и Хави. После каждой победы сборной Испании на чемпионатах мира или Европы местные власти награждают своих титулованных футболистов помидорами по их весу.

Руис и Хави вернулись на родину после триумфа сборной Испании на ЧМ-2026, где команда в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0. Перед визитом в родной город оба футболиста вместе с партнерами приняли участие в чемпионском параде в Мадриде.

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