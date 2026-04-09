Футболиста "Шахтера" до потери сознания нокаутировали в матче против АЗ. Игроки обступили его, чтобы скрыть последствия от камер. Видео
Полузащитник "Шахтаря" Изаке Силва потерял сознание во время матча 1/4 финала Лиги конференций против "АЗ Алкмаар". 19-летний бразилец столкнулся с соперником, после чего сильно ударился головой об газон.
Уже на 5-й минуте Силва во время единоборства с Меесом Де Витом получил от последнего удар локтем в челюсть. Падая, бразильский хавбек неудачно приземлился на голову.
Пока медицинский персонал "горняков" экстренно приводил Изаке в сознание, футболисты обеих команд обступили пострадавшего, чтобы не дать камере показать его в эфире трансляции.
Позже игрок пришёл в себя и смог продолжить встречу, однако вскоре был заменён: на 24-й минуте на поле вышел Артём Бондаренко.
Для Силвы это стало 27-м матчем за "Шахтар" в сезоне во всех турнирах. В его активе 5 голов и 5 результативных передач.
