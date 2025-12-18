В финале Кубка ФИФА забит фантастический гол со своей половины поля. Видео

Вингер сборной Марокко Уссама Таннане отметился феноменальным ударом в финале Арабского Кубка ФИФА. 31-летний уроженец Тетуана расписался в воротах команды Иордании, открыв счет в матче.

Видео дня

Уже на 4-й минуте встречи Таннане увидел, что голкипер иорданцев Йазид Абулейла далеко вышел из ворот и сразу же наказал за это. Уссама пушечным ударом со своей половины поля перекинул вратаря.

В итоге встреча в катарском Лусаиле завершилась победой марокканцев в дополнительное время со счетом 3:2.

Уссама Таннане как футболист сформировался в Нидерландах. Он прошел академии "Утрехта", ПСВ и "Геренвена", где дебютировал на профессиональном уровне, затем играл за "Гераклес", "Сент-Этьен", а также на правах аренды за "Лас-Пальмас" и "Утрехт". Позже Таннане вернулся в Нидерланды, выступал за "Витесс" и "Неймеген", а также поиграл за пределами Европы.

На международной арене он начинал в молодежной сборной Нидерландов, но с 2016 года представляет Марокко, за которое дебютировал в отборе Кубка африканских наций. Среди его достижений — победа в Кубке звезд Катара в сезоне 2023–24 в составе "Умм-Салаля".

