Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон стал главным героем гостевого матча 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона". Уже на 37-й секунде матча он открыл счет, замкнув передачу защитника Джеда Спенса. Этот быстрый гол позволил "шпорам" захватить инициативу с самого начала.

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На 4-й добавленной минуте первого тайма Мэддисон оформил дубль. Он забил с острого угла, переиграв голкипера хозяев, сделав счет 0:5. Этот мяч стал для него шестым в текущем сезоне. Кроме того, 28-летний англичанин уже отметился 5 результативными передачами в 21 матче.

28-летний уроженец Ковентри продолжает демонстрировать блестящую форму и играет ключевую роль в атакующих действиях "Тоттенхэма". Его дубль стал решающим в этой игре, помогая команде держаться в середине таблицы АПЛ.

На момент публикации новости счет был 5:0 в пользу

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