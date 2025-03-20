Футболист украинского клуба отказался приезжать в сборную из-за игры с Россией

Опорный полузащитник харьковского "Металлиста 1925", выступающего в Первой лиге чемпионата Украины Голден Мафвента отказался от вызова в сборную Замбии, решив не участвовать в ее мартовском сборе. Причиной стало запланированное товарищеское противостояние с российской командой, которое должно состояться 25 марта в Москве.

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Как сообщает Tribuna.com, 24-летний хавбек принял такое решение после консультации с руководством харьковского клуба. В итоге он предпочел остаться в расположении "Металлиста 1925" и не отправляться в лагерь национальной сборной.

Мафвента сыграл восемь матчей за сборную Замбии. За "Металлист 1925" он выступает с сентября прошлого года на правах аренды из чешского "Вишкова", при этом у украинского клуба есть право выкупа игрока.

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