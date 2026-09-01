Футболист сборной Украины забил дебютный гол за "Аякс" через 12 минут после выхода на поле. Видео

Виктор Цыганков открыл счет своим голам в составе "Аякса" в матче чемпионата Нидерландов против "Виллема II". 28-летний футболист сборной Украины отличился вскоре после выхода на замену и помог амстердамскому клубу добиться уверенной победы.

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Главный тренер "Аякса" оставил Цыганкова в запасе, выпустив его на поле на 57-й минуте встречи. Для вингера сборной Украины этот матч стал третьим официальным за новую команду после летнего перехода из испанской "Жироны".

На 69-й минуте амстердамцы провели результативную атаку. Оскар Глух получил мяч в штрафной площади и отдал передачу под удар Цыганкову. Украинец в одно касание пробил левой ногой и отправил мяч в верхний угол ворот.

Этот гол стал для 28-летнего футболиста первым в составе нидерландского гранда. Ранее Цыганков уже отметился результативным действием за "Аякс", записав на свой счет голевую передачу в предыдущем матче чемпионата.

Как сообщал OBOZ.UA, трансфер Виктора состоялся после конфликта игрока с руководством "Жироны". После вылета команды из Ла Лиги Цыганков не планировал выступать в Сегунде, а в начале нового сезона оказался в центре скандала после матча против "Леганеса".

Главный тренер Кике Альварес обвинил украинца в отказе выходить на замену, тогда как окружение футболиста заявило о проблемах со здоровьем. Позже игрок опубликовал переписку с представителями клуба, после чего в отношении него было открыто дисциплинарное производство.