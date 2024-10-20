Футболист сборной Украины забил 'атипичный гол' в США и принес победу команде. Видео

Украинский футболист "Коламбус Крю" Евгений Чеберко отметился дебютным мячом в Главной лиге соккера (МЛС), которая является наивысшим футбольным дивизионом в США. 26-летний уроженец Мелитополя забил нетипичный для защитника гол в гостевом матче против "Нью-Йорк Ред Буллс".

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На 14-й минуте матча Чеберко получил пас на ход, ворвался в чужую штрафную и дальше сыграл как настоящий тараный форвард, разорвав защиту соперника и пробив сквозь голкипера. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:2 в пользу "Коламбуса".

Статистический портал SofaScore Чеберко оценил игру украинца в 7,5 балла. За 90 минут игрового времени Евгений сделал семь защитных действий: пять выносов и два перехвата. Наш соотечественник был один раз обыгран, совершил 99 касаний мяча, отдал 74 точных передачи с 78 (95%) и выиграл две дуэли из шести.

В пассиве игрока сборной Украины семь потерь мяча, один удар мимо ворот и одна неудачная попытка дриблинга.

Эта победа позволила "Коламбус Крю" набрать 66 очков и закрепиться на втором месте в Восточной конференции МЛС.

Напомним, что Чеберко подписал контракт с американской командой в июле 2023 года, перейдя из хорватского "Осиека". С того момента сыграл за "Коламбус" в 48 матчах во всех турнирах.

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