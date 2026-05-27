Футболист сборной Украины взбунтовался в 'Реале'

Украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть мадридский "Реал" после завершения сезона. По данным испанских медиа, голкипера не устраивает роль запасного и отсутствие гарантий игрового времени.

Видео дня

Как сообщает El Nacional, 27-летний футболист сборной Украины уже уведомил руководство клуба о желании уйти летом. Источник утверждает, что решение Лунина не изменилось даже после информации о возможном назначении Жозе Моуринью главным тренером "Реала".

В публикации отмечается, что украинец недоволен своим положением в команде. Лунин считает, что в нынешнем возрасте не может продолжать регулярно оставаться в запасе Тибо Куртуа и выходить на поле только в Кубке Испании или в случае травмы бельгийца.

Также вратаря не устроили планы мадридцев подписать нового голкипера на перспективу, если Куртуа покинет клуб. После этого, как утверждает источник, Лунин встретился со своим агентом и представителями "Реала", попросив не препятствовать трансферу.

Испанские журналисты пишут, что клуб готов рассматривать предложения по украинцу в знак благодарности за его выступления. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называют английскую Премьер-лигу или итальянскую Серию А.

По информации Daily Mail, "Реал" рассчитывает получить за трансфер игрока около 20 миллионов евро.

11 мая в медиа появились сообщения, что Лунин вошел в список игроков мадридского "Реала", которых руководство клуба не собирается продавать в летнее трансферное окно. Наш соотечественник всегда вызывал уважение у президента "сливочных" Флорентино Переса и тренерского штаба своим профессионализмом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!