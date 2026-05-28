Футболист сборной Украины с рекордным контрактом выехал за границу, где ему 'представили перспективный план развития'

19-летний вратарь молодежной сборной Украины по футболу Назар Домчак продолжит карьеру в чемпионате Чехии. Голкипер "Карпат", которого называли одним из самых перспективных молодых игроков страны, подписал долгосрочный контракт со "Славией" из Праги. Это стало самой дорогой продажей в истории львовского клуба.

Видео дня

Чешский клуб объявил о переходе украинца 28 мая. Соглашение рассчитано до 2031 года. По данным медиа, Домчаком интересовались сразу несколько зарубежных команд, среди которых французский "Лилль", однако Назар выбрал именно пражскую "Славию".

Сам вратарь объяснил решение тем, что чешский клуб предложил ему четкий план дальнейшего развития.

"Славия" представила мне очень ясный и перспективный план моего развития, который понравился и мне, и моей семье. Как только я узнал об интересе клуба, сразу посмотрел видео матчей. Атмосфера и болельщики были невероятными", – сказал Домчак в интервью клубной пресс-службе.

Украинец также отметил, что считает переход большим шагом вперед в своей карьере и рассчитывает быстро адаптироваться в Чехии.

Спортивный директор "Славии" Пржемысл Ковар назвал Домчака зрелым для своего возраста голкипером и сравнил проект с историей Антонина Кински, который позже перешел в английский "Тоттенхэм".

"Очень зрелый для своего возраста вратарь, спокойный, отлично играет ногами. Весной он провел сильный отрезок во Львове, поэтому им интересовались известные иностранные клубы. Мы рады, что он связал будущее со "Славией", – заявил Ковар.

В прошедшем сезоне Домчак провел 27 матчей в украинской Премьер-лиге за "Карпаты". Также голкипер выступал за юношескую и молодежную сборные Украины.

Домчак родился 6 апреля 2007 года в Стрые Львовской области. В системе "Карпат" он находился с юношеского уровня, а дебют за первую команду львовян в УПЛ состоялся летом 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!