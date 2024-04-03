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Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Главный герой матча. Миколенко спас 'Эвертон', вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал одним из главных героев матча 31-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге. 24-летний футболист сборной Украины спас свою команду от верного гола в гостевом поединке против "Ньюкасл Юнайтед" (1:1).

На 67-й минуте хозяева вели в счете 1:0 и имели прекрасные шансы увеличить преимущество. Голкипер "Эвертона" прикрывал ближний угол и после паса в центр Александер Исак бил в пустые ворота, где оказался украинец. Наш соотечественник не растерялся и смог вынести мяч практически с линии.

Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

На 88-й минуте "ириски" смогли отыграться. Доминик Калверт-Льюин реализовал 11-метровый удар.

За свою игру Виталий получил от статистического портала Sofascore 7.3, что стало второй стало второй наивысшей оценкой в команде.

Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел неудачный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лутона" (1:2). 24-летний футболист сборной Украины стал одним из антигероев встречи, отметившись автоголом.

Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

17 ноября "Эвертон", по решению комиссии Премьер-лиги, получил 10-очковый штраф в розыгрыше турнира. Команду наказали за нарушение финансового фейр-плей.

Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

Напомним, что Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" в начале 2022 года. По неофициальным сведениям киевляне получат от англичан 23 миллиона евро. Выплата платежей будет растянута на 3 года.

Главный герой матча. Миколенко спас "Эвертон", вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

С того времени Виталий сыграл в 81 поединках во всех турнирах, забив три гола.

Виталий Миколенко

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