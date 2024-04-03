Главный герой матча. Миколенко спас 'Эвертон', вместо голкипера выбив мяч из пустых ворот. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал одним из главных героев матча 31-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге. 24-летний футболист сборной Украины спас свою команду от верного гола в гостевом поединке против "Ньюкасл Юнайтед" (1:1).

На 67-й минуте хозяева вели в счете 1:0 и имели прекрасные шансы увеличить преимущество. Голкипер "Эвертона" прикрывал ближний угол и после паса в центр Александер Исак бил в пустые ворота, где оказался украинец. Наш соотечественник не растерялся и смог вынести мяч практически с линии.

На 88-й минуте "ириски" смогли отыграться. Доминик Калверт-Льюин реализовал 11-метровый удар.

За свою игру Виталий получил от статистического портала Sofascore 7.3, что стало второй стало второй наивысшей оценкой в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел неудачный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лутона" (1:2). 24-летний футболист сборной Украины стал одним из антигероев встречи, отметившись автоголом.

17 ноября "Эвертон", по решению комиссии Премьер-лиги, получил 10-очковый штраф в розыгрыше турнира. Команду наказали за нарушение финансового фейр-плей.

Напомним, что Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" в начале 2022 года. По неофициальным сведениям киевляне получат от англичан 23 миллиона евро. Выплата платежей будет растянута на 3 года.

С того времени Виталий сыграл в 81 поединках во всех турнирах, забив три гола.

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