Футболист сборной Польши устроил 'симуляцию года' в матче с Турцией. Видео

Опорный полузащитник сборной Польши Павел Давидович обрел новую популярность в социальных сетях после товарищеского матча с национальной командой Турции. Поляки на Национальном стадионе в Варшаве победили со счетом 2:1, а Давидович вышел в стартовом составе и сыграл 46 минут.

В одном из эпизодов поединка польский футболист "Вероны" так хотел заработать на себе нарушение правил, что решился на феноменальный нырок.

В интернете эту симуляцию уже успели окрестить "симуляцией года", а видео за сутки собрало более 4 млн просмотров.

Польские болельщики не упустили возможность поглумиться над соотечественником.

"У нас уже есть "золото" Олимпиады в прыжках в воду с трамплина, Павел Давидович это – золотая медаль", – не сдерживаются юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня сборная Украины по футболу проиграла команде Польше. Товарищеский матч на Национальном стадионе в Варшаве завершился со счетом 3:1.

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