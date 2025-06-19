Футболист перед трансфером молился, 'чтобы перейти в команду, которая на карте Украины безопасна для проживания'

Новичок житомирского "Полесья" Николай Гайдук заявил, что его переход из "Вереса" был не только профессиональным решением, но и результатом личных молитв о безопасности и стабильности. 25-летний уроженец ривненщины признался, что уход из "Вереса" был ожидаем, и вместе с женой он заранее начал просить у Бога, чтобы следующий клуб был не только амбициозным, но и располагался в спокойном регионе.

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"Мы с женой начали молиться за эту ситуацию, чтобы перейти в такую команду, которая есть на карте Украины является безопасной для проживания, и чтобы клуб был амбициозный", – рассказал Гайдук в интервью Youtube-каналу "Полесья".

По его словам, именно "Полесье" было их желанным вариантом. Он отметил, что этот выбор был для них неслучайным: "Мы действительно хотели перейти именно в "Полесье" – и оно так и сталося. Мы молились – и буквально за 2–3 месяца…"

Футболист подчеркнул, что не исключал вариант переезда за границу, но всё же надеялся остаться в Украине – именно в Житомире. "Мы просили Бога, чтобы если это будет в Украине – то именно "Полесье". И оно так и склалось", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во во время массированной атаки на Украину 17 июня Россия убила 28 мирных жителей Киева, ранения получили более ста человек. В столице российские ракеты и дроны прицельно били в жилые многоэтажки, в Соломенском районе был разрушен целый подъезд – поисково-спасательные работы там завершили на второй день. В Одессе в результате атаки "Шахедов" тоже были разрушены жилые дома и повреждены гражданские учреждения в исторической части города, под завалами погибли два человека, еще 17 человек пострадали.

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