Юный игрок системы "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов стал поводом для громких победных криков российской пропаганды: в РФ заявили, что 17-летний форвард выбрал Россию и отказался от Англии. При этом отец футболиста отказался подтверждать смену спортивного гражданства, а фанаты высмеяли кремлевские медиа.

По данным Sport Baza, в системе ФИФА у Ибрагимова теперь указано российское спортивное гражданство. Ранее он сыграл два матча за молодежную сборную Англии U16, после чего якобы решил связать будущее со сборной РФ.

Амир родился в Дагестане, в 2019 году переехал в Англию, попал в академию "Шеффилд Юнайтед", затем перешел в "Манчестер Юнайтед". За молодежные составы манкунианцев он провел 49 матчей и забил 13 голов, в апреле подписал профессиональный контракт.

Российские медиа поспешили объявить "победу" и удар по английскому футболу. Но праздник длился недолго: отец игрока Черим Ибрагимов заявил, что "на данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно".

В комментариях болельщики затравили пропагандистов, обрушив на них критические комментарии.

"Не трындите, он оставил себе и британское гражданство. Просто в сборной Англии он даже на болбоя не тянет", – пишут фанаты.

Один из болельщиков едко заметил: "То есть парень звездит в академии величайшего клуба мира, и тут шанс поиграть с Боливией и Ираном. Конечно, кто бы отказался". Другой добавил: "Просто хочет сыграть против чемпионов мира. Ждет РФ – КНДР".

Не обошлось без сарказма: "И теперь выступает в чемпионате "ЛНР", — иронизировал пользователь. Один юзер со стебом предположил: "Наверное и первый канал с семьей смотрят",

Пользователи продолжали высмеивать пропагандистов: "Пишут... кто пишет?! Лаптям уже давно никто не верит" и "Тебе повезло, теперь будешь играть с Тувалу и Нумеа".

