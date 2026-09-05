Финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту завершился грандиозной сенсацией. Видео

В мужском финале в прыжках в высоту Бриллиантовой лиги в Брюсселе неожиданную победу одержал польский легкоатлет Матеуш Колодзейский. Для 24-летнего спортсмена этот титул стал первым в карьере на турнирах такого уровня.

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Колодзейский преодолел высоту 2.28м с первой попытки и опередил американца Джувона Харрисона по дополнительным показателям, поскольку оба спортсмена завершили выступление с одинаковым результатом.

Главной неожиданностью турнира стало то, что Колодзейский не входил в число основных претендентов на победу. Официальные аккаунты Бриллиантовой лиги отреагировали на его триумф фразой: "Кто вообще мог такого ожидать?"

Среди фаворитов перед стартом назывались украинец Олег Дорощук, итальянец Джанмарко Тамбери и другие более титулованные участники.

Дорощук завершил финал с результатом 2,25 м и разделил третье место с Тамбери. Украинец завоевал "бронзу" вместе с олимпийским чемпионом из Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, женские соревнования в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги состоятся в субботу, 5 сентября. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выйду в сектор в 21:10 по киевскому времени.

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