Фигуриста-чемпиона из Москвы, сбежавшего в США, пожизненно дисквалифицировали. Названа причина

24-летний фигурист Иван Десятов, уроженец Москвы и бывший спортсмен сборных России, Беларуси и США, пожизненно отстранен от соревнований. Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) признал его виновным по делу о сексуальном насилии над франко-эстонской фигуристкой Солен Мазинг.

19 декабря 2025 года центр вынес вердикт о пожизненной дисквалификации Десятова, при этом отмечается, что данное решение может быть обжаловано.

Осенью 2024 года Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. Позднее Мазинг публично сообщила, что инцидент произошел в декабре 2023 года в одном из отелей Загреба во время международного турнира. По ее словам, она проснулась ночью и обнаружила Десятова в своем номере, после чего обвинила его в изнасиловании.

В октябре 2024 года SafeSport временно отстранил фигуриста на время расследования, а в ноябре аналогичное решение принял Международный союз конькобежцев. Несмотря на это, до официального отстранения Десятов продолжал участвовать в соревнованиях.

Иван Десятов выступал в танцах на льду. Он родился в Москве, до 2021 года представлял Россию, затем сменил спортивное гражданство и катался за Беларусь, а с 2022 года начал выступать за США. В разные годы его партнерами были Ирина Хавронина, Екатерина Андреева и американка Изабелла Флорес. В паре с Флорес он стал бронзовым призером турнира Golden Spin of Zagreb 2023.

После начала расследования сезон для дуэта был фактически завершен досрочно, а в мае 2025 года Десятов объявил о завершении спортивной карьеры.

