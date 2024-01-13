Экс-футболист сборной Украины забил фантастический 'радиоуправляемый' гол в чемпионате Кипра. Видео

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился феноменальным дальним ударом в 19-м туре чемпионата Кипра. 33-летний экс-футболист сборной Украины забил в домашнем матче против "Доксы".

Видео дня

На 15-й минуте при счете 1:0 Безус получил мяч в метрах 25 от ворот и, не раздумывая, выстрелил. Круглый снаряд летел мимо штанги, но в последний момент словно радиоуправляемый вильнул в сторону попав в рамку.

Несмотря на то, что голкипер видео момент удара и имел достаточно времени, чтобы среагировать, спасти команду от пропущенного гола он не смог.

В итоге "Омония" закатила еще два мяча в чужие ворота и один в свои. На момент публикации новости счет 4:1. Идет второй тайм.

Как сообщал OBOZ.UA, Безус принес победу своей команде (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

Напомним, что Напомним, что Безус с 2019 года выступал за бельгийский "Гент", где за 89 матчей забил 16 мячей. В августе 2022 года в качестве свободного агента перешел в "Омонию". С того момента провел за новый клуб 57 поединков. Забил 12 голов и сделал 9 передач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!