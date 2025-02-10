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Еврокубки продолжаются! Где смотреть "Динамо" – "Аталанта": расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Еврокубки продолжаются! Где смотреть 'Динамо' – 'Аталанта': расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА

Футболисты киевского "Динамо" во вторник, 11 февраля, проведут матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные тренера Игоря Костюка в Турции в номинально домашней встрече сразятся с итальянской "Аталантой". Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Видео дня

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на клубном телеканале киевлян. Он также доступен на видеоплатформе Megogo. Кроме того, прямой эфир проведет официальный канал "Динамо" на видеохостинге YouTube.

Еврокубки продолжаются! Где смотреть "Динамо" – "Аталанта": расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА

Дуэль будет состоять из одного матча, а его победитель будет представлен в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Для "Динамо" нынешний розыгрыш турнира стал первым за последние три года.

Интересно, что "Аталанта" по ходу сезона уже встречалась с одним из представителей Украины. На основном этапе итальянцы обыграли на выезде донецкий "Шахтер" – 3:0.

Еврокубки продолжаются! Где смотреть "Динамо" – "Аталанта": расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА
Еврокубки продолжаются! Где смотреть "Динамо" – "Аталанта": расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА

Киевляне выступали в так называемом пути чемпионов, где были сильнее словенского "Марибора" (1:1, 3:1) и косовского "2 Коррику" (5:0, 4:1).

Еврокубки продолжаются! Где смотреть "Динамо" – "Аталанта": расписание трансляций Юношеской лиги УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно оценил результаты команды в Лиге Европы.

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