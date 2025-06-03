В июне в центре внимания многих украинских поклонников футбола будет чемпионат Европы среди молодежных сборных. Пройдет он в Словакии на стадионах восьми городов страны с 11-е по 28-е число. 16 сборных будут оспаривать медали – это Словакия, Испания, Италия, Румыния (группа А), Чехия, Англия, Германия, Словения (группа В), Португалия, Франция, Польша, Грузия (группа С), Финляндия, Нидерланды, Дания, Украина (группа D).

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В финальный турнир сборная нашей страны вышла досрочно, успешно выступив в отборочной группе, где набрала 24 очка. На очко больше у занявших первое место англичан. На третьем месте команда Сербии (16 баллов). Далее идут в нашей группе сборные Северной Ирландии (11), Люксембурга (8) и Азербайджана (3). Сборная Украины второй раз подряд и четвертый раз в своей истории попала на молодежный чемпионат Европы, 25-й по счету.

Первый матч с датчанами

Первый матч подопечные испанского специалиста Унаи Мельгосы играют 12 июня в Пряшеве со своими датскими ровесниками. 15 июня в Кошице нашим соперником станет команда Финляндии. 18 июня вновь в Пряшеве запланирован матч со сборной Нидерландов.

Немного о соперниках. Фаворит нашей группы - двукратный чемпион Европы сборная Нидерландов. Это ее десятый выход на континентальный чемпионат. Также десятый выход на евросмотрины и у молодежной сборной Дании. В 1992-м и 2015-м годах она выходила в полуфинал. Для сборной Финляндии это второй выход в финальный турнир, лучший результат - восьмоее место на Евро-2009.Две лучшие сборные каждой из четырех групп выходят в четвертьфинал. Затем полуфинальные матчи. Финал состоится в Братиславе 28 июня.

В удачном сезоне 2024 года наша команда провела 8 матчей, из них три товарищеских: с Марокко (1:0), Португалией (3:3) и Италией (2:2). В этих матчах главный тренер сборной задействовал 34 игрока, представителей клубов "Динамо", "Александрия", "Днепр-1", "Карпаты", "Ворскла", "Заря", "Полесье", "Черноморец", "Металлист 1925", "Рух", "Колос", "Шахтер", "Кривбасс", "Оболонь" и зарубежных команд "Лехия" (Польша), "Брентфорд" (Англия), "Славия" (Чехия). Кто-то из них сыграл все 8 матчей, кто-то - всего один. Так что тренерскому штабу есть из кого выбирать.

Рекомендовал Сергей Ребров

Главный тренер молодежной сборной Украины – 48-летний испанский специалист Унаи Мельгоса. Тренерскую деятельность начинал в клубе "Атлетико", затем была "Малага". Поработав на родине, Мельгоса свою карьеру продолжил в Украине. Работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" (U19). Затем с Ребровым работал в "Ференцвароше" (Венгрия) и "Аль-Айне" (ОАЭ). Вместе с Сергеем Станиславовичем вернулся в Украину, поработал в его тренерском штабе национальной сборной, а затем Ребров рекомендовал его на должность главного тренера сборной U21.

После Евро-2025 (U21) в Украине будет сформирована новая "молодежка". В нее войдут ребята 2004 года рождения и младше. Напомню, на предыдущем молодежном чемпионате Европы во Франции сборная Украины, которую возглавлял Руслан Ротань, вышла в полуфинал и завоевала путевку на Олимпиаду в той же Франции. Это был дебют сборной нашей независимой страны на футбольных олимпийских турнирах.