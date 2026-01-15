'Это стыдно. Стыдно и позорно'. Оксана Баюл записала видеообращение, раскрыв всю правду о случившемся в ее жизни

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл выступила с видеообращением, в котором резко отреагировала на публикации СМИ о ее разводе. Первая в истории Украины олимпийская чемпионка заявила, что распространенная информация не соответствует действительности и искажает ее личную историю.

Видео дня

48-летняя Баюл подчеркнула, что в медиа ошибочно подали детали ее расставания, представив частное соглашение как решение суда. По словам спортсменки, никакого судебного вердикта не было, а все договоренности носили исключительно конфиденциальный характер.

Отдельно Баюл остановилась на теме курсов по управлению гневом, о которых также писали СМИ. Она пояснила, что самостоятельно находится в соответствующей программе и никогда не скрывала этого.

"В моей жизни были трудные периоды, связанные в том числе с зависимостью, и именно я предложила включить этот пункт в частное соглашение, при необходимости", – сказала Оксана Сергеевна.

Самым болезненным моментом фигуристка назвала то, что в публичном пространстве была использована тема ее дочери.

"Еще раз: никакого решения судьи не существовало. Это было частное соглашение. Самое болезненное для меня — то, что в этой истории использовали мою дочь, чтобы вынести ее в публичное пространство. Это стыдно. Стыдно и позорно", – не сдержалась титулованная фигуристка.

В завершение Баюл заявила, что ее называют "ужасным человеком", но не она вынесла эту историю в медиа и не имеет отношения к распространению лжи.

Ранее американская пресса опубликовала информацию, что суда вынес вердикт по делу о разводе с Баюл с Карло Фариной. По итогам соглашения единоличная опека над 11-летней дочерью пары Софией якобы была передана отцу.

