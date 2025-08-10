'Это стыд и позор'. Бродский прокомментировал поступок легионеров-предателей в сборной Украины по баскетболу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал решение украинских легионеров из НБА не присоединяться к национальной сборной "позором". Речь идёт о Святославе Михайлюке, Алексе Лэне и Дмитрие Скапинцеве, которые игнорировали вызов в сборную на отборочные матчи к пре-квалификации чемпионата мира-2027.

Также отказался приезжать в национальную команду и Владимир Герун. Как рассказывал в июле главный тренер "желто-синих" Айнарс Багатскис, он неудачно пытался найти в Владимиром компромисс: "В его ситуации сложились и семейные обстоятельства, и здоровье, и контракт – всего понемногу".

"Сижу и думаю, а если наши украинцы за границей начнут ходить на игры отказников и писать на картонках, что они — предатели Украины? Их встречать у дома… Я думаю, это будет по всему миру. Это будет справедливо… Такое не можно простить, как минимум Скапинцеву и Геруну. Стыд и стыд", - написал в Facebook Михаил Юрьевич.

Отметим, что Багатскис после матча со Словаками не сдержал эмоций. После победного матча против Словакии он в прямом эфире назвал тех, кто отказался ехать, "настоящими подонками" и подчеркнул самоотверженность игроков.

Комментарии от других представителей баскетбольной общественности были не менее резкими: капитан "Черкасских Мавп" Андрей Агафонов заявил, что "они — не украинцы", имея в виду ментальную дистанцию от родины у легионеров

Всё это происходит в напряжённый момент начала преквалификации к ЧМ-2027, где сборная Украины борется против Швейцарии и Словакии за выход в следующий этап. После поражения от Швейцарии (64:66) и победы над Словакией (80:71) наши парни лидируют в таблице.

Решающим станет второй круг, который начнется 12 августа матчем между сборными Швейцарии и Словакии.

