Камбэк и шедевр с центра поля: Украина добыла первую победу в пре-квалификации к ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

Мужская сборная Украины по баскетболу добыла красивую волевую победу во втором матче пре-квалификационного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре в Риге принимали словаков и были сильнее, проявив характер, – 80:71.

Встреча началась очень неудачно для "желто-синих". Гостям с первых минут удалась рывок 9:1, который поставил украинских баскетболистов в трудное положение. Наша команда попыталась активно прессинговать оппонентов. Это позволило подопечным Багатскиса сравнять счет еще до первого перерыва.

В этом отрезке отлично себя зарекомендовали защитник Иссуф Санон и форвард Вячеслав Бобров. Особенно запомнился момент, когда последний поразил кольцо Словакии с центра площадки. Это вдохновило украинцев, которые во втором периоде посадили гостей на фолы, благодаря чему регулярно зарабатывали право на штрафные броски.

Однако "сине-желтые" не только демонстрировали слабую реализацию с линии, но и постоянно спешили во время быстрых отрывов. На 8-й минуте четверти сборная Украины впервые в матче вышла вперед благодаря точном броску Санона, а выдав отрезок 13:1 довели первую половину до победы – 45:38.

После большого перерыва наши игроки снова дали словакам совершить впечатляющий рывок на старте периода. Гостям удалось отыграть шесть очков, вынудив Багатскиса взять тайм-аут. Пауза пошла на пользу "сине-желтым", которые тут же выдали свой отрыв 9:0.

На решающую 10-минутку украинцы вышли, имея +10 на табло. Словаки пытались вернуться в игру, раз за разом провоцируя наших игроков и оказывая давление на арбитров, но остались ни с чем. Наша команда не дала оппоненту ни единого шанса и отпраздновала первую победу в турнире.

Чемпионат мира-2027. Пре-квалификация

Группа D

Рига, Rimi Olympic Center

Украина – Словакия – 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)

Теперь свою следующую игру в первом раунде отбора ЧМ-2027 подопечные Багатскиса проведут 16 августа. Соперником будет Швейцария, которая сенсационно обыграла украинцев на своей площадке. Отметим, что в следующий этап выйдут две лучшие команды группы.

Расписание матчей сборной Украины в пре-квалификации ЧМ-2027

6 августа, 20:00. Швейцария – Украина – 66:64

9 августа, 17:00. Украина – Словакия – 80:71

16 августа, 17:00. Украина – Швейцария

20 августа, 19:00. Словакия – Украина

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Как сообщал OBOZ.UA, накануне старта сборной Украины в отборочном турнире к ЧМ-2027 возник скандал вокруг американских легионеров команды.

