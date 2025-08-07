'Они не украинцы'. По игрокам, отказавшимся выступать за сборную Украины по баскетболу, резко проехался чемпион Суперлиги

Капитан баскетбольного клуба "Черкаськи Мавпы" Андрей Агафонов жёстко высказался о решении украинских игроков НБА проигнорировать вызов в национальную баскетбольную сборную на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027. Чемпион Суперлиги-2011 заявил, что не воспринимает таких баскетболистов как часть украинской общности:

"Они не украинцы — уже много лет: ни ментально, ни по воспитанию, ни душевно. Отношусь к ним как к людям, которым всё равно. К тому же я их лично не знаю", – цитирует Агафонова Tribuna.com.

Ранее стало известно, что в августовских матчах пре-квалификации ЧМ сборная Украины по баскетболу недосчитается сразу нескольких игроков. Артем Пустовой не сможет принять участие по семейным обстоятельствам, а центровой Ростислав Новицкий остался в США из-за проблем с документами.

Также сборной не помогут Дмитрий Скапинцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень — они отказались приезжать в национальную команду.

"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", - заявил Михайлюк в комментарии Base of Ukrainian sports.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа сборная Украины по баскетболу на первом этапе отбора к мундиалю на арене "Сан-Леонардо" во Фрибурге проиграла Швейцарии 64:66.

