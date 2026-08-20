"Это страшно". Магучих рассказала, что ей помогает не сломаться от войны в Украине

Ярослава Магучих призналась, что ежедневные новости о войне и ракетных ударах по Украине тяжело отражаются на ее эмоциональном состоянии. Олимпийская чемпионка заявила, что справляться с этим ей помогает спорт, который дает возможность говорить миру об Украине и поддерживать соотечественников.

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Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в высоту рассказала об этом в интервью после очередной победы на континентальном первенстве. По словам спортсменки, в день соревнований она старается меньше читать новости, поскольку психологически это очень тяжело.

"Сегодня я прочитала ужасные новости о масштабной ракетной атаке по Украине, по Киеву. Это страшно", – сказала Магучих в эфире телеканала CNN.

Легкоатлетка отметила, что, несмотря на происходящее, продолжает выходить на сектор с мыслью о своей стране. Она подчеркнула, что соревнования стали для нее площадкой, где можно напоминать миру о борьбе Украины за независимость и свободу.

По словам Магучих, дополнительную мотивацию ей дают сообщения от украинцев, которые следят за ее выступлениями. Спортсменка рассказала, что после соревнований получает слова поддержки от людей, для которых ее результаты становятся источником положительных эмоций в непростое время.

Магучих является олимпийской чемпионкой Парижа-2024, чемпионкой мира и мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. Недавно она завоевала третье в карьере "золото" чемпионата Европы.

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