'Это позор'. То, что сделал Трамп на брифинге в Белом доме, поразило легенду мирового спорта. Видео

Легендарный чешский экс-хоккеист Доминик Гашек не смог сдержать эмоций от хамства Дональда Трампа в общении с австралийским журналистом. На брифинге в Белом доме президент США устроил перепалку с репортером, который задал вопрос о доходах его семьи.

Трамп резко заявил, что бизнесом занимаются его дети, а сам он работает только в администрации. После уточнения, что репортер приехал из Австралии, Трамп обвинил его в том, что тот "вредит своей стране" и пообещал рассказать об инциденте австралийскому лидеру.

Раздражённый президент несколько раз потребовал, чтобы журналист замолчал, и перешёл к другим вопросам. Эмоциональная сцена попала на видео и быстро разошлась по соцсетям.

"Вместо того чтобы ответить на нормальный вопрос, он пытается запугать австралийского журналиста. Этот человек (американский президент) не заслуживает никакого уважения. Трамп — это позор для демократического мира и стран НАТО сегодня", – написал Гашек у себя в аккаунте соцсети Х.

Отметим, что Гашек не первый раз называет американского лидера "позором". В августе Гашек резко высказался о теплой встрече Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Его эмоциональная реакция на произошедшее мгновенно разошлась по соцсетям.

Спустя несколько дней чех снова жестко раскритиковал президента США за проведение саммита на Аляске. Олимпийский чемпион Нагано-98 назвал позорным поведение главы Белого дома, который приветствовал военного преступника.

