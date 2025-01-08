'Это лучшее, что можно было сделать'. Назван ключевой момент в реванше Усик – Фьюри

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-2–1, 24 КО) Френк Уоррен считает, что отсутствие в ринге Тайсона отца Джона было идеальным решением. Во время первого боя с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО), отец Джон Фьюри был в углу ринга и давал неправильные советы Тайсону, убеждая его, что тот побеждает по ходу поединка.

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Во второй встрече Тайсон убрал отца из числа тех, кто находился в его углу в ринге.

"Это лучшее, что можно было сделать, это был правильный путь. Здесь нет ничего спорного. Тайсон — очень проницательный парень. Он понимает бокс, у него хороший боксерский ум. Всем нужно понять, что это его отец. Они близки друг к другу. Во втором бою команда была такой, какой она была", — прокомментировал ситуацию Уоррен в интервью secondsout.com.

Как сообщал OBOZ.UA, перед первый боем с Усиком Фьюри-старший сцепился с членом команды украинца, которая в полном составе скандировала имя нашего соотечественника. Потом британец набросился еще на одного из украинцев и боднул того головой, в результате чего на лице отца Тайсона появилась кровь.

Позже Станислав Степчук, комментируя инцидент, отметил, что хотел ударить отца Тайсона в ответ, однако это выглядело бы некрасиво.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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