Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак выразил возмущение из-за того, что нынешний главный тренер команды серб Деян Станкович общается с прессой на итальянском языке. Представитель РФ назвал такое поведение экс-футболиста римского "Лацио" и миланского "Интера" возмутительным.

Об этом Первак заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Функционер обвинил Станковича в неуважении у стране-агрессору, ведь здесь ему предоставили возможность работать на очень выгодном в финансовом аспекте контракте.

"Серб разговаривает в России на итальянском языке. Это что такое? И никому до этого дела нет. Срамота. Ладно бы аргентинец был, но тут серб. Станкович даже шаг вперед к изучению русского не сделал. Честно, меня это очень нервирует. Это такое неуважение к стране, где ты зарабатываешь неплохие деньги. Хотя видно по глазам, что понимает, но говорить не хочет. Это неправильно", – сказал Первак.

Отметим, что Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года, а сейчас находится под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-нападающий сборной России Александр Кокорин выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессора не ждет ничего хорошего после возвращения в международные турниры.

