'Это было позорно'. Шварценеггер шокирован тем, что произошло на встрече Трампа с Путиным. Видео

Бывший губернатор Калифорнии и голливудская звезда Арнольд Шварценеггер резко раскритиковал Дональда Трампа за поведение на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным. Видеообращение актёра появилось у него в прямом эфире в Instagram и вызвало широкий резонанс в сети.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с Путиным, и это было позорно. Вы стояли там, как мокрая лапша, как какой-то фанатик. Я ловил себя на мысли: когда вы попросите у него автограф или сделаете с ним селфи? Вы буквально сдали эту пресс-конференцию, наше разведывательное сообщество, нашу судебную систему и, что хуже всего, нашу страну", – заявил 78-летний екс-культурист.

Актёр добавил, что Трамп позорно контрастирует с бывшими лидерами США, и напомнил о 40-м президенте, который помог закончить Холодную войну.

"Вы – президент Соединённых Штатов, вам не подобает так себя вести. Что с вами не так? Что стало с решимостью и силой Рейгана, когда он стоял у Берлинской стены и сказал: "Господин Горбачёв, снесите эту стену"? Куда всё это делось?" – задал риторический вопрос Шварценеггер.

Ранее с подобной риторикой выступил и легендарный хоккеист Доминик Гашек, также назвав случившееся на Аляске позором.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Однако Трамп был вынужден признать, что пока что "соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

