'Это будет ужас': легенда 'Динамо' сказал, что ждет Мудрика из-за допингового скандала

Легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко выразил надежду на то, что вингер "Челси" Михаил Мудрик избежит длительной дисквалификации за употребление мельдония. Бывший наставник "бело-синих" и сборной Украины отметил, что не понимает, зачем вообще спортсмены принимают запрещенные вещества.

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Об этом Михайличенко заявил в интервью Telegram-каналу "Динамовец". По словам обладателя Кубка кубков в составе "Динамо" и чемпиона Италии в футболке "Сампдории", если Мудрик будет на четыре года отстранен от футбола, это станет настоящим ужасом для 24-летнего спортсмена.

"Я честно не могу многого сказать, я не понимаю зачем это, будем надеяться что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не употреблял, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать. Или в другие теории. Но думаю что четыре года для него – это будет ужас. Его козырь – это скорость, это вещь, которая с годами не улучшается, поэтому будем верить что все будет хорошо. Четыре года – это будет очень тяжело морально", – сказал Михайличенко.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, мельдоний попал в организм Михаила Мудрика через укол, который ему сделали в сборной Украины.

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