Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов выступил с нелепым предложением заявить на Кубок Первого канала по хоккею "сборную Украины". Представитель РФ выдвинул идею собрать игроков с характерными для нашей страны фамилиями и допустить ее к турниру.

Об этом Бахмутов заявил в интервью порталу Legabet. Кроме того, по его словам, из спортсменов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую организовывает РФ, можно было бы собрать сборную Канады для соперничества с командой "Россия-25". Он также пожаловался на отстранение соотечественников от международных соревнований.

"Можно было бы собрать сборную по географическому признаку. Сборную Украины, например, сделать. Чисто по фамилиям: Панченко, Тимченко, Савчук. Может, и сборную канадцев собрали бы из игроков КХЛ. Конечно, Кубок Первого канала получается каким-то обрезанным. Не хватает нам европейских сборных. Тут и спорить не надо. Но и горевать, слезы лить смысла нет. Сколько там в Европе они еще беситься будут, только одному богу известно", – сказал Бахмутов.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Соперниками "России-25" будут сборные Беларуси и Казахстана.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов со словами "война дала нам шанс" предрек России триумфальное возвращение в мировой спорт.

