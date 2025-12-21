Энтони Джошуа отстранен от бокса после победы над Джейком Полом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) временно отстранен от участия в боях после поединка против американской звезды соцсетей Джейка Пола (12-2, 7 КО). Решение принято Флоридской государственной атлетической комиссией, пишет bloodyelbow.coм.

Видео дня

По правилам комиссии, оба боксера автоматически получили обязательное медицинское отстранение минимум на семь дней независимо от результата. Это стандартная процедура, предусмотренная регламентом Ассоциации боксерских комиссий и комиссий по контактным видам спорта.

В отличие от соперника, Джошуа не получил серьезных повреждений во время поединка. Поэтому ожидается, что его отстранение будет минимальным и может быть снято сразу после медицинского осмотра и разрешения врачей.

Гораздо более длительная пауза, вероятно, ждет Джейка Пола. Американец был нокаутирован в шестом раунде и, по сообщениям, получил перелом челюсти.

В подобных случаях срок медицинского отстранения может составлять от 45 до 90 дней и более, в зависимости от заключения врачей.

После обязательного периода отдыха британец сможет вернуться к тренировкам и переговорам о следующих боях сразу после официального снятия отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Пол - Джошуа состоялся в Майами, прошел при полном зале на арене Kaseya Center и завершился досрочной победой британца в шестом раунде нокаутом звездного ютубера. До этого Энтони дважды отправлял оппонента в нокдаун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!