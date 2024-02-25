Экс-вратарь сборной Украины перешел в московский 'Спартак', в первом матче пропустив 4 гола за 21 минуту

Украинский голкипер Мирослав Зновенко подписал контракт с московским "Спартаком-2", сообщает Transfermarkt. Исходя из данных портала, договор был оформлен 5 февраля 2024 года.

Несмотря на то, что официально о трансфере сообщено не было, 21-летний уроженец Луганска уже успел сыграть за российскую команду на тренировочном турнире в Турции "Кинопоиск FNL Camp".

Зновенко начинал свою дебютную встречу против "Енисея" в старте, однако провел на поле в Анталье лишь 26 минут. С интервалом в несколько минут игроки "Енисея" закатили украинцу четыре безответных гола, после чего тренерский штаб посадил его на скамейку запасных.

Зновенко является воспитанником детско-юношеской школы луганской "Зари". В ДЮФЛ выступал за "Металлист" (Харьков) и "Днепр". Во взрослом футболе дебютировал в сезоне 2018/19 в составе днепровского клуба, за который выступал в любительском чемпионате Украины. Провел 17 матчей.

В начале августа 2019 стал игроком "Днепра-1". В сезоне 2019/20 годов выступал за днепровский клуб в юношеском и молодежном чемпионате Украины.

В середине июля 2021 года отправился в аренду в "Никополь". Всего в сезоне 2021/22 годов провел 13 поединков. В конце декабря 2021 планировалась очередная аренда, в "ВПК-Агро", но в конце концов вратарь вернулся в "Днепр-1". С августа 2022 по март 2023-го находился в аренде в "Металлисте".

В 2020 году в составе юношеской сборной Украины (U-18) провел 4 поединка. В середине марта 2021 Руслан Ротань вызвал Мирослава Зновенко в лагерь молодежной сборной Украины для участия в международном товарищеском турнире Antalya Cup 2021. В составе "молодежки" дебютировал 29 марта 2021 года в проигранном (2:3) домашнем товарищеском матче против Словакии.

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