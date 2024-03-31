Экс-первая ракетка мира отказалась играть против Украины

Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Большого шлема Симона Халеп нене сыграет против сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Федерация тенниса Румынии (FRT). Поединок запланирован на 12-13 апреля на травяном корте в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США.

32-летняя уроженца Констанцы в октябре 2022 года была отстранена от соревнований после того, как сдала положительный тест на запрещенный препарат роксадустат. Халеп профессионально не играла в теннис 568 дней, вернувшись на корт в марте 2024. В первом круге турнира в Майами Халеп проиграла Пауле Бадосе – 6:1, 4:6, 3:6.

"К сожалению, из-за некоторых физических проблем, возникших в связи с участием в турнире в Майами, Симона не сможет быть в составе сборной Румынии. Решение принмиалось после консультаций с медицинской командой, с учетом здоровья и сроков возвращения нашей спортсменки. Для нас является приоритетом оптимальная конкурентная форма", - говорится в заявлении FRT.

Хория Текэу, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации, подчеркнул важность опыта Симоны и вклада в успех национальной сборной.

"Опыт Симоны бесценен для нас, и хотя нам будет не хватать ее в этом матче, мы уверены в ее силе и таланте в нашей команде. Мы с нетерпением ждем возвращения Симоны на будущие матчи и желаем ей скорейшего и полного выздоровления. Желаю ей быть физически здоровой и продолжать получать удовольствие от тенниса", - сказал Текэу.

Таким образом состав сборной Румынии выглядит следующим образом: Ана Богдан (№65 WTA), Жаклин Кристиан (№82 WTA), Анка Тодони (№227 WTA) и Мара Гайе (№1049 WTA).

За сборную Украины заявлены: Элина Свитолина (№17 WTA), Леся Цуренко (№37 WTA), Юлия Стародубцева (№129 WTA), Людмила Киченок (№20 WTA в паре) и Надежда Киченок (№53 WTA в паре) ).

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