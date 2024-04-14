Экс-голкипера сборной Украины по футболу выгнали с поля на 12-й минуте матча. Видео

Украинский вратарь киевской "Оболони" Александр Рыбка заработал одно из быстрейших удалений чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 37-летний экс-голкипер сборной Украины получил красную карточку на 12-й минуте.

В матче 24-го тура УПЛ против "Миная" Рыбка на границе штрафной площадки сбил нападающего закарпатцев Дениса Устименко. Изначально рефери показал офсайд, однако после помощи ассистентов на VAR изменил свое решение, назначив штрафной и выгнав Александра с поля.

Исполнять удар взялся Кораблин и едва не забил гол. После рикошета мяч попал в перекладину.

Это стало седьмым самым быстрым удалением в истории чемпионатов Украины. Рекорд принадлежит Максиму Старцеву. Голкипер "Таврии" в игре против "Черноморца" сезона 2009/10 увидел перед собой красную карточку на 4-й минуте.

Напомним, что Рыбка выступал за футбольные клубы Динамо (Киев), Оболонь и Шахтер (Донецк), а также национальную сборную Украины. В начале 2012 года был отстранен УЕФА на два года от любых официальных матчей за употребление запрещенного препарата фуросемида. Все апелляции были отклонены.

Отметим, что матч "Минай" – "Оболонь" завершился со счетом 1:1. На 58-й минуте Устименко со второй попытки реализовал пенальти, а спустя 4 минуты Приймак восстановил равновесие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!