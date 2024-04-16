Экс-футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз после своей травмы

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус получил тяжелую травму в чемпионате Кипра. 33-летний экс-футболист сборной Украины получил разрыв сухожилия и пропустит минимум полгода.

У себя в Instagram Роман подтвердил тяжелый диагноз, признавшись, что для него сезон окончен.

13 января Роман Безус отметился феноменальным дальним ударом в 19-м туре чемпионата Кипра. 33-летний экс-футболист сборной Украины забил в домашнем матче против "Доксы".

Как сообщал OBOZ.UA, Безус принес победу своей команде (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

Напомним, что Напомним, что Безус с 2019 года выступал за бельгийский "Гент", где за 89 матчей забил 16 мячей. В августе 2022 года в качестве свободного агента перешел в "Омонию". С того момента провел за новый клуб 74 поединков. Забил 18 голов и сделал 14 передач.

В текущем сезоне на счету Безуса 14 голов. Он отметился в чемпионате и Кубке Кипра, а также квалификации Лиги конференций.

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