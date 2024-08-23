316 матчей, официальных и товарищеских, уже провела национальная сборная Украины по футболу за время независимости нашей страны. Первый из них "желто-синие" сыграли 29 апреля 1992 года в Ужгороде со сборной Венгрии, уступив – 1:3.

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За эти годы с капитанской повязкой на поле нашу команду выводили многие игроки различных клубов – вратари, защитники, полузащитники, нападающие. А кто же был первым капитаном нашей сборной в ее дебютном матче?

OBOZ.UA расскажет о нем. Это Юрий Шелепницкий.

Родился он 18 января 1965 года в поселке Лужаны, что неподалеку от Черновцов. С детства мальчик мечтал стать дальнобойщиком или лесником, очень любил природу. Но футбол, которым он увлекся с семи лет, "разрушил" все мечты. Его первый тренер Иларий Подильчук посоветовал своим коллегам, тренерам киевского спортинтерната, пригласить способного парня к себе.

Футбольную науку получал в Киеве

После прохождения футбольной науки в Киеве способного парня пригласили в черновицкую "Буковину", а в 1988-м он стал игроком одесского "Черноморца".

В 1992-м Юрий вместе с партнерами по команде стал обладателем Кубка Украины. 27-летнего Шелепницкого, одного из лучших опорных полузащитников страны, пригласили в национальную сборную, которая готовилась к своему дебютному матчу в Ужгороде.

Главную команду страны возглавлял тренер "Черноморца" Виктор Прокопенко. Посоветовавшись с игроками, он принял решение, что на матч с венграми сборную Украины с капитанской повязкой выведет Юрий Шелепницкий.

Первый матч в сборной оказался последним

Матч в Ужгороде, который закончился для хозяев неудачно, стал первым и последним для Юрия в сборной страны. Он заключил контракт с турецким "Трабзонспором", затем играл в клубах "Алтай" и "Денизлиспор". В итоге выпал из поля зрения тренеров сборной Украины. За шесть сезонов, проведенных в Турции, он сыграл 171 матч.

Карьеру игрока Шелепницкий завершил, выступая за родную "Буковину", которую затем возглавлял с 2002 по 2007 годы, работая главным тренером. Затем был тренером в черновицкой ДЮСШ.