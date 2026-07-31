Единственный гол в карьере – команде Лобановского: умер легендарный футболист "Милана" и сборной Италии

Легендарный итальянский футболист Франко Барези скончался на 67-м году жизни в Милане. Выдающийся центральный защитник, который всю свою карьеру посвятил "Милану", умер после продолжительной болезни и операции на легких.

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Об этом информирует La Gazzetta dello Sport. Барези провел в составе миланского гранда 20 лет, причем не покинул команду даже тогда, когда она дважды вылетала из высшего дивизиона чемпионата Италии. Всего за "россо-нери" он провел 719 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола.

В составе "Милана" Барези шесть раз становился чемпионом Серии А, четырежды становился обладателем Суперкубка страны. В континентальных турнирах прославленный итальянец является трехкратным победителем Кубка/Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Легенда "красно-черных" с 20 лет вызывался в сборную Италии, за которую в итоге сыграл 81 матч. 20 января 1988 года Барези забил свой единственный мяч в составе национальной команды, огорчив в товарищеском матче ударом с пенальти сборную СССР, которую тогда тренировал Валерий Лобановский.

В составе "скуадры адзурры" центрбек собрал весь комплект наград чемпионатов мира: в 82-м он взял "золото", через восемь лет – "бронзу", а в 94-м стал финалистом турнира.

Руководство "Милана" в знак уважения перед заслугами Барези изъяло из оборота шестой номер, под которым выступал игрок. После того, как в 1997 году он завершил карьеру, больше ни один футболист "россо-нери" не выходил на поле в майке с этим номером.

В феврале нынешнего года легенда футбола принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Это было его последнее публичное появление.

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