Дюплантис отказался участвовать в финале Бриллиантовой лиге, где был Бубка, и снялся с турнира

Знаменитый шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис не выступил в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе, снявшись с соревнований за несколько минут до начала сектора. Олимпийский чемпион сообщил, что во время разминки вновь почувствовал дискомфорт в паху, который беспокоит его уже не первый месяц.

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Зрители ожидали дуэль Дюплантиса с греческим спортсменом Манолисом Каралисом, однако швед неожиданно покинул арену перед стартом. Первоначально причины его отказа оставались неизвестными.

Позже мировой рекордсмен объяснил в эфире SVT, что почувствовал проблемы в области паха во время разминки.

"Это ужасно. Очень тяжело не выступать. Но мне не нравится выходить на старт, когда я не чувствую себя полностью здоровым", – сказал Дюплантис.

По словам спортсмена, эта травма уже давала о себе знать по ходу сезона. Еще в июле он был вынужден досрочно завершить этап Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за тех же проблем. После обследования врачи выявили перенапряжение, потребовавшее отдыха и лечения. Несмотря на это, швед продолжил выступления и впоследствии завоевал "золото" чемпионата Европы в Бирмингеме.

Дюплантис также признал, что неприятные ощущения сохранялись и на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе в конце августа.

Через неделю в Будапеште пройдет турнир Ultimate Championship, однако швед пока не подтвердил свое участие.

"Посмотрим. Конечно, я очень хочу выступить в Будапеште. Но я почувствовал, что если буду прыгать сегодня, то мои шансы там станут нулевыми", – отметил он.

Отказ Дюплантиса лишил его возможности побороться за шестой в карьере титул победителя Бриллиантовой лиги. Победу в Брюсселе одержал Каралис, установив рекорд соревнований – 6,12 м.

За день до старта швед также говорил, что рассчитывает встретиться в Брюсселе с легендарным Сергеем Бубкой, приглашенным на юбилейный турнир Memorial Van Damme в качестве почетного гостя. Дюплантис назвал украинца легендой и заявил, что хотел бы пообщаться с ним лично.

Как сообщал OBOZ.UA, женские соревнования в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги состоятся в субботу, 5 сентября. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выйду в сектор в 21:10 по киевскому времени.