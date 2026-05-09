Двукратного чемпиона мира по биатлону, который писал 'Слава Украине', выгнали из сборной Норвегии

Двукратный чемпион мира по биатлону Эндре Стремсгейм не вошел в состав сборной Норвегии на сезон-2026/27, несмотря на статус действующего чемпиона мира и гарантированную квоту на ЧМ-2027. Ранее норвежец публично поддерживал Украину и публиковал пост с фразой "Слава Украине!".

Норвежская федерация биатлона объявила о реформе системы национальной команды. В пресс-релизе говорится, что новая модель должна создать "более сильную профессиональную среду", улучшить сотрудничество между уровнями подготовки и обеспечить "более четкий путь развития" перед домашним чемпионатом мира 2029 года и Олимпиадой-2030.

На фоне этих изменений из состава был исключен 27-летний Стремсгейм, который завоевал две золотые медали чемпионата мира-2025. Спортсмен не попал ни в основную группу, ни в состав резерва.

Сам биатлонист раскритиковал решение федерации. В комментарии NRK он назвал происходящее "хаотичной сменой парадигмы" и заявил, что критерии отбора стали непредсказуемыми.

Спортивный директор сборной Ларс Меланд объяснил решение результатами последних двух сезонов. В федерации отметили, что неудачный сезон-2025/26, болезни и потеря формы повлияли на итоговый выбор.

При этом Стремсгейм сохранил прямую квоту на участие в чемпионате мира-2027 в Отепя как действующий чемпион мира в масс-старте. Готовиться к турниру он будет вне структуры национальной команды.

Стремсгейм известен и своей поддержкой Украины. Во время чемпионата Европы в Ленцерхайде норвежец после победы в индивидуальной гонке опубликовал фотографию с украинцем Антоном Дудченко и подписал пост словами "Слава Украине!". Также на одном из этапов он выступал с изображением украинского флага на винтовке.

