Друг Украины против россиянина. Двалишвили – Нурмагомедов: назван фаворит чемпионского боя на UFC 311

Чемпион легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили (18-4) проведет защиту своего титула на турнире UFC 311. Грузинский спортсмен, который поддерживает Украину, 18 января проведет поединок против россиянина Умара Нурмагомедова (17-0).

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Шоу состоится на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе и начнется в 2:00 ночи воскресенья, 19 января, по киевскому времени.

Двалишвили считается явным аутсайдером. Ставки на победу грузинского чемпиона принимаются с коэффициентом 3,30. А показатели на успех Нурмагомедова достигают уровня 1,33.

Также аналитики уверены, что бой пройдет всю дистанцию в пять раундов. Соответствующее событие оценивается котировкой 1,44.

Двалишвили имеет серию из 11 побед подряд. У его оппонента только шесть боев в UFC, он является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

Грузинский боец отметился тем, что поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России. В 2023 году он прокричал "Слава Украине!" после того, как разгромил россиянина Петра Яна. Также Мераб откровенно высказывался о представителях РФ. Кроме того, Двалишвили со словами "его страна – враг" назвал победу над Яном главным достижением в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в Лос-Анджелесе накануне боя брата Умара с Мерабом Двалишвили.

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