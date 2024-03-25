'Драматическое время': Виталий Кличко трогательно обратился к брату Владимиру

Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата Владимира с 48-м днем рождения, который тот отмечает 25 марта. До этого OBOZ.UA показал, как легендарный боксер выглядел в молодости.

В своем Telegram-канале столичный градоначальник отметил вклад легендарного боксера в борьбу Украины против военной агрессии России. Кличко-старший отметил, что Владимир уже третий день рождения встречает во время полномасштабной войны и продолжает помогать стране идти к победе.

"Мы с тобой, хоть и не близнецы, но всегда чувствовали друг друга. И рядом, и на расстоянии. По взгляду, эмоциям, по тону голоса. Мы во многом одинаково думаем и говорим одинаково, у нас даже голоса очень похожи. Помнишь, раньше по телефону даже мама иногда не всегда отличала? Это драматическое для нашей страны время мы с тобой проходим бок о бок. Спасибо, брат, и за твою поддержку, и за помощь в защите столицы и усилия в привлечении международных партнеров и друзей для помощи Украине", – написал мэр Киева.

Он также показал фото Владимира, где он доставляет военную помощь защитникам Украины. "Вместе мы сильнее и можем сделать гораздо больше! С днем рождения, брат!" – резюмировал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине марта Владимир Кличко посетил США, где на разных встречах с политиками, конгрессменами и представителями Пентагона говорил о помощи, которая необходима Украине безотлагательно.

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