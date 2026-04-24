Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю решил выслужиться перед российскими оккупантами, поддержав захват Донецка. Член Международного зала боксерской славы, который уже давно проживает в Австралии, посетил уничтоженный агрессорами город, пообещав там открыть школу своего имени.

Об этом Цзю заявил в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета". 56-летний уроженец Свердловской области невероятно цинично назвал Донецк "близким и родным городом", забыв о том, что тот находится под оккупацией России, которая превратила его в разруху.

"Для меня Донецк – это близкий и родной мне город. Я очень много раз здесь был. У меня огромное количество людей, которых я могу назвать друзьями. Донецк для меня такой настоящий рабочий город. Тем более я знаю такую вещь: огромное количество местных молодых ребят любят заниматься боксом. Надеюсь, что сможем для них что-нибудь придумать. Собираемся открыть здесь один из филиалов моей школы бокса", – сказал Цзю.

Ранее он отказался называть Александра Усика великим боксером, а также выступил против возвращения на ринг Владимира Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин наградил орденом президента так называемой Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева.

