Долгожданный камбэк в элиту: мужская сборная Украины U-20 стартует на Евробаскете-2025
Уже в субботу, 12 июля, молодежная сборная Украины сыграет первый матч на чемпионате Европы в Дивизионе А против команды Германии. Наша команда вернулась в элиту благодаря второму месту на прошлогоднем первенстве в Дивизионе В.
На групповом этапе соперниками команды, которую возглавляет Валерий Плеханов, станут сборные Германии, Бельгии и Италии. По итогу тренировочного сбора в финальный состав вошли 12 игроков, которые примут участие в турнире. Отметим, что лишь три игрока – Сипало, Кличко и Колаволе играли за молодежную сборную в прошлом году.
Состав сборной Украины U-20 на чемпионат Европы:
Защитники: Рафаэль Колаволе, Илья Лещина, Егор Сушкин, Илья Упыр, Андрей Бутко
Форварды: Артем Романица, Лука Лохманчук, Андрей Ситар, Виталий Кузнецов
Центровые: Максим Кличко, Даниил Сипало, Десмонд Йяму
Главный тренер – Валерий Плеханов
Ассистенты – Дмитрий Глебов, Станислав Овдеенко
Расписание матчей группового раунда:
Суббота, 12 июля
15:30. Бельгия – Италия
18:00. Германия – Украина
Воскресенье, 13 июля
13:00. Италия – Германия
20:30. Украина – Бельгия
Понедельник, 14 июля
15:30. Германия – Бельгия
20:30. Италия – Украина
Согласно системе соревнований, на первом этапе 16 участников чемпионата Европы играют групповой этап в один круг. Все сборные проходят в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). В группе D на чемпионате Европы-2025 сыграют Франция, Сербия, Словения и Исландия.
Победители матчей 1/8 финала дальше будут играть за награды, а команды, проигравшие на этой стадии, будут бороться за право остаться в Дивизионе А. В Дивизион В опустятся три худшие команды элитного дивизиона.
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