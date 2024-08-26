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Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
3,7 т.
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста 'Динамо'. Фото

Младшая дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна поделилась со своими подписчиками в социальных сетях новостью о том, что ждет первенца. Девушка призналась, что находится на шестом месяце беременности, продемонстрировав соответствующие фотографии.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Шесть месяцев роста любви", – прокомментировала дочь президента "Динамо".

Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото

До этого она рассказала о том, что уже больше года замужем за защитником столичного клуба Кристианом Биловаром. "28.07.2023. Уже год как семья", – написала Яна.

Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото

Биловар является воспитанником ужгородской спортивной школы и академии киевского клуба. В составе основной команды он дебютировал 30 июля минувшего года в матче Премьер-лиги с "Минаем". До этого он выступал на правах аренды за черниговскую "Десну", одесский "Черноморец" и кипрский АЕЛ.

Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото
Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото

Всего в составе первой команды "Динамо" Кристиан провел 11 матчей, в том числе четыре в нынешнем сезоне. Результативными действиями центральный защитник пока не отметился.

Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста "Динамо". Фото

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