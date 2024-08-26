Дочь Суркиса сообщила, что ждет ребенка от футболиста 'Динамо'. Фото

Младшая дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна поделилась со своими подписчиками в социальных сетях новостью о том, что ждет первенца. Девушка призналась, что находится на шестом месяце беременности, продемонстрировав соответствующие фотографии.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Шесть месяцев роста любви", – прокомментировала дочь президента "Динамо".

До этого она рассказала о том, что уже больше года замужем за защитником столичного клуба Кристианом Биловаром. "28.07.2023. Уже год как семья", – написала Яна.

Биловар является воспитанником ужгородской спортивной школы и академии киевского клуба. В составе основной команды он дебютировал 30 июля минувшего года в матче Премьер-лиги с "Минаем". До этого он выступал на правах аренды за черниговскую "Десну", одесский "Черноморец" и кипрский АЕЛ.

Всего в составе первой команды "Динамо" Кристиан провел 11 матчей, в том числе четыре в нынешнем сезоне. Результативными действиями центральный защитник пока не отметился.

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