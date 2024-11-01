До него встречалась с россиянами: как выглядит муж 22-летней Марты Костюк. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее муж Георгий Кизименко 1 ноября отметили первую годовщину супружеской жизни. Пара расписалась в 2023 году на Кипре, сыграв пышную свадьбу, на которую 22-летняя спортсменка надела необычное платье из двух частей. Позже один из брендов выпустил реплику наряда для участия в матчах.

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Кизименко, который старше партнерши на пять лет, и Костюк знакомы с детства. Георгий родился в Умани и также пытался построить теннисную карьеру, но позже улетел учиться в США и начал заниматься финансовым трейдингом. Предложение своей возлюбленной молодой человек сделал в апреле-2023.

"Это было очень красиво: мы поехали в то место в Киеве, где действительно видно весь город, и я снимала какое-то видео, а когда обернулась, он был там на одном колене", – вспоминала Костюк романтический момент на Владимирской горке.

До этого Костюк встречалась с российским теннисистом Алексеем Захаровым. Отношения начались, когда украинке было всего 15, а Захарову – 17 лет. Молодые люди ездили вместе отдыхать. Однако уже в 2020 году наша спортсменка рассказала о расставании с Алексеем.

После этого у Марты были еще один отношения с представителем РФ, но они были закончены сразу с началом полномасштабного вторжения в феврале 2024 года.

Ранее OBOZ.UA детально рассказывал историю любви Марты Костюк и Георгия Кизименко.

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