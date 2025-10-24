'Днепр' выиграл шестой матч подряд сезона Суперлиги Favbet

В Ивано-Франковске состоялся второй матч баббла: местная команда "Прикарпатье-Говерла" принимала действующего чемпиона страны "Днепр".

Видео дня

Уже на старте матча Морозов заработал два штрафных броска и реализовал лишь один из них. Счет 1:0 стал единственной ситуацией в матче, когда ивано-франковцы были впереди. Далее "Днепр" совершил рывок 5:0 и завладел инициативой в игре. Прикарпатцы ответили точным трехочковым в исполнении Рида и приблизились вплотную, впрочем, команда Коваля начала наращивать свой отрыв. При счете 9:11 Закурдаев реализовал трехочковый, Конев забросил штрафной, а Горобченко положил еще один точный дальний бросок. Получив девятиочковое преимущество, "Днепр" спокойно довел дело до выигрыша четверти 27:14.

Вторую десятиминутку прикарпатцы начали с удачного броска Морозова из-под корзины. "Днепр" ответил штрафными от Дубоненко и Загребы, оба реализовали все свои броски. 13 очков преимущества едва не сыграли с днепрянами злую шутку: хозяева смогли сократить отставание до шести очков, но не больше их уже не хватило. "Днепр" снова прибавил в атаке и довел дело до тотального преимущества перед большим перерывом: 45:27.

В третьей четверти "Днепр" существенно повредил вопрос о победителе в матче – в середине игрового периода преимущество команды Коваля составляло 24 очка (63:39). Впрочем, "Прикарпатье-Говерла" выдала мощное завершение третьей четверти, которое увенчалось трехочковым базером от Маркива с фолом от соперника. Следовательно, Даниил реализовал еще и штрафной бросок – 65:50 перед заключительной четвертью.

В последней десятиминутке "Днепр" дал сопернику позаботиться о своем имидже, локально проиграв четверть, но обеспечив себе победу в матче. Окончательно вопрос интриги был снят, когда при счете 64:75 за полторы минуты до конца матча Тимофеенко реализовал трехочковый бросок. Финальная сирена зафиксировала результат 80:69 в пользу "Днепра". Лучшим в их составе стал тот же Тимофеенко, в активе которого 20 очков и 10 подборов.

Следующие матчи эти команды проведут завтра, 25 октября: "Прикарпатье-Говерла" будет играть с "Запорожьем", а "Днепр" будет противостоять "Старому Луцку".

Суперлига FavBet

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" – 69:80 (14:27; 13:18; 23:20, 19:15)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!