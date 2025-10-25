'Днепр' в напряженном матче одолел 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

Днепр одержал победу во втором матче четвертого тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, одолев в тяжелом матче Старый Луцк — 85:79.

Днепр сделал рывок на старте матча, развив преимущество до 15 очков в первой четверти, но еще на старте игры подопечные Никиты Воеводы смогли вернуться в игру и выйти вперед. Тем не менее, небольшое преимущество по итогам 20 минут игры осталось за Днепром, который лидировал и во второй половине. Но лучанам удавалось держать интригу почти до финальной сирены. Решающим стало попадание Владимира Конева, который после трехочкового в изоляции поставил точку в клатче.

Лучшим игроком матча стал капитан чемпионов Украины Станислав Тимофеенко, у которого 22 очка, 9 подборов, 4 перехвата и 3 передачи (РЭ 33). 22 очка набрал центровой победителей Сергей Загреба, а Владимир Конев записал в актив 19 баллов. У Старого Луцка надо отметить капитана команды Степана Лесика, который, выйдя со скамейки, набрал 19 очков и 10 подборов (РЕ 24).

Днепр продлил серию побед на старте сезона до 7 матчей, а Старый Луцк потерпел седьмое подряд поражение.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Старый Луцк — Днепр 79:85 (24:23, 18:23, 17:21, 20:18)

Старый Луцк: Дюпин 13 + 5 перехватов, Николайчук 12 + 6 подборов + 2 блок-шота, Третьяк 8 + 3 передачи - 6 потерь, Петренко 6, Товкач 5 — старт, Лесик 19 + 10 подборов, Михайлов 8 + 4 передачи, Троцик 5, Тимощук 3

Днепр: Тимофеенко 22 + 9 подборов + 4 перехвата + 3 передачи, Загреба 22, Конев 19 + 6 передач, Колдомасов 5 + 8 передач + 7 подборов + 2 блок-шота + 2 перехвата, Закурдаев 5 + 5 передач — старт, Сорочан 11 + 5 подборов - 3 потери, Горобченко 1, Дружелюбов 0, Бондарчук 0