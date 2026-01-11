'Днепр' уверенно победил 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге GGBet

Днепр одержал вторую победу в рамках девятого тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET, одолев в Запорожье Прикарпатье-Говерлу – 89:66.

Чемпионы Украины проиграли первую четверть, продемонстрировав низкий процент реализации и не удержав Лейтерранса Рида, который принес Говерле 15 очков на старте матча. Но во второй и третьей десятиминутках Днепр уже доминировал, выиграв эти 20 минут со счетом 60:28. В четвертой четверти интриги не было — днепряне уверенно довели матч до победы.

Лучшим игроком игры стал Станислав Тимофеенко, у которого 17 очков, 5 подборов и 4 передачи, 13 очков и 9 передач со скамейки запасных Днепру принес Михаил Горобченко.

Днепр одержал две победы за уикенд, а Говерла завершила выезд в Запорожье с одной победой в двух матчах. Счет в сезонной серии между этими командами — 2-0 в пользу Днепра.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Запорожье, ДС Юность

Днепр — Прикарпатье-Говерла 89:66 (16:24, 33:13, 27:15, 13:14)

Днепр: Тимофеенко 17 + 5 подборов + 4 передачи, Закурдаев 14 + 6 подборов + 3 передачи, Сипало 11, Конев 10 + 8 подборов Колдомасов 6 + 3 передачи — старт, Горобченко 13 + 9 передач, Сорочан 9 + 5 подборов + 3 передачи, Дубоненко 7, Загреба 2, Бондарчук 0 + 7 подборов, Попов 0, Дружелюбов 0

Говерла: Рид 19 + 3 передачи - 4 потери, Кабацюра 12, Морозов 9 + 3 перехвата, Чугунов 9 + 5 подборов, Кузнецов 7 + 5 подборов + 3 передачи — старт, Рудый 6, Дроздов 4, Маркив 0