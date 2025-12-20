'Днепр' уверенно победил 'Нико-Баскет' в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб Днепр оформил разгромную победу в своем первом матче восьмого тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Николаеве местный Нико-Баскет со счетом 96:56.

Днепр набрал 55 очков за первую половину, получив 20 очков преимущества по итогу двух четвертей, а выиграв третью деясятиминутку 25:7, нокаутировал соперника.

Днепр доминировал в этом матче абсолютно по всем статистическим показателям. Пять игроков днепрян набрали 11 и более очков и 11 игроков отметились набранными очками. Лучшим у победителей стал разыгрывающий Михаил Горобченко, у которого 14 очков, 9 передач и 5 перехватов (РЭ 28).

Днепр завершит восьмой тур в воскресенье матчем против Кривбасса, а Нико-Баскет в этот же день дома будет противостоять Запорожью.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Нико-Баскет — Днепр 56:96 (20:28, 15:27, 7:25, 14:16)

Нико-Баскет: Кабанов 14, Сафонов 11 - 7 потерь, Зайцев 7 - 4 потери, Гарбар 2, Лихой 0 - 4 потери — старт, Грищук 19, Володин 9 + 9 подборов, Лукьян 3 + 4 подбора + 4 передачи, Стуров 0, Неамцу 0

Днепр: Сипало 14, Тимофеенко 14 + 6 подборов, Горобченко 14 + 9 передач + 5 перехватов, Конев 13, Дубоненко 5 — старт, Загреба 11 + 7 подборов, Бондарчук 7, Дружелюбов 6, Сорочан 5, Закурдаев 4 + 4 передачи, Колдомасов 3 + 7 передач - 3 потери, Попов 0