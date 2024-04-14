'Днепр' сделал впечатляющий камбек и стал вторым финалистом Суперлиги Favbet

Состоялся решающий третий матч полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet между "Днепром" и "Черкаськими Мавпами", в котором определился второй после БК "Ривне" финалиста чемпионата. Соперники обменялись выездными победами, а сегодняшний поединок имел остросюжетную линию и завершился победой "Днепра" с поразительным камбеком – 78:73.

Довольно неожиданно матч начался с мощного рывка Мавп 14:0 (!) в первые четыре с половиной минуты. Подопечные Арема Слипенчука в этот игровой отрезок имели отличный процент попаданий из игры и 100-процентный показатель (2 успешных попытки) с периметра. Стартовый задел позволил гостям уверенно забрать первую четверть – 28:15. При этом Андрей Агафонов набрал 13 очков, добавив к этому наследию 6 подборов.

На старте четверти N2 наконец-то затяжной рывок удался Днепру - 7:0, что позволило хозяевам паркета существенно сократить свое отставание. Однако на экваторе четверти Мавпы сумели вернуть себе 13 преимуществ. На большой перерыв они ушли в статусе фаворита противостояния – 41:24, а Андрей Агафонов через 20 минут оформил дабл-дабл: 22 очка + 11 подборов. В то же время Днепр всей командой в первой половине игры набрал всего на 2 очка больше, чем Андрей.

В стартовые три минуты третьей четверти подопечные Владимира Коваля вообще не могли отличиться. Днепр должен был сделать камбек из -19 и уже на экваторе четверти победитель регулярного первенства сократил свое отставание почти вдвое. Однако игрокам Мавп удалось немного охладить пыл днепрян серийными попаданиями с периметра. В последний перерыв они ушли за +14 в свою пользу.

Пауза перед решающей четвертью из-за воздушной тревоги затянулась на 40 минут и пошла в пользу стартовавшего с рывка 8:0 Днепра. Подопечные Владимира Коваля перехватили инициативу и уже на 34-й минуте сравняли счет после точного трехочкового броска Максима Закурдаева (58:58). Защитник Днепра стал настоящим героем противостояния, набрав в заключительной четверти 18 очков. Именно его попадание принесло днепрянам первое лидерство в матче и именно Максим поставил победную для своей команды точку в матче.

Всего в активе Максима Закурдаева оказалось 22 очка, Станислава Тимофеенко – 18, Владимира Конева – 17. У Мавп с большим отрывом самым результативным игроком стал Андрей Агафонов – 27 очков. Кроме того, центровой черкасской команды совершил 13 подборов.

В финальной серии Днепр сыграет с БК "Ровно", а "Черкаськи Мавпы" в "бронзовой" встретятся с Киев-Баскетом.

Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Днепр, КСК "Шинник

"Днепр — "Черкаськи Мавпы" 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)