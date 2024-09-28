'Днепр' получил место в основном раунде Кубка Европы ФИБА

Чемпион Суперлиги Favbet "Днепр" стал одним из "лаки-лузеров" и получит место в основном раунде Кубка Европы ФИБА. Украинцы накануне проиграли второй матч квалификации турнира против румынской Констанцы со счетом 71:84 и не вышли напрямую в основной раунд турнира.

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Впрочем, украинская команда сохраняла шансы получить путевку в основной раунд турнира благодаря неплохой разнице набранных/пропущенных очков (-11).

После завершения всех матчей квалификации Кубка Европы ФИБА определилось, что "Днепр" попал в число трех "лаки-лузеров", которые получат возможность сыграть в групповом этапе вместе с "Шарлеруа" (Бельгия) и "Превидзой" (Словакия).

Для "лаки-лузеров" остается три группы, в одну из которых и попадет "Днепр":

Группа D: "Анвил" (Польша), "Сассари" (Италия), "Спортинг" (Португалия)

Группа G: "Норчепинг" (Швеция), "Сабах" (Азербайджан), "Марусси" (Греция)

Группа J: "Балкан" (Болгария), "Кутаиси" (Грузия), "Бильбао" (Испания)

Стартует групповой этап Кубка Европы ФИБА 8 октября. В следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.

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